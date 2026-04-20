Madonna si esibisce al Coachella e dà un assaggio di Confessions II | eccola sul palco con Sabrina Carpenter Il video di Amicait

Durante il festival musicale, un’artista nota ha eseguito uno spettacolo dal vivo, condividendo il palco con un’altra cantante. Poco dopo l’annuncio ufficiale, ha presentato un’anticipazione di un nuovo progetto discografico, previsto per l’estate. È stato pubblicato un video che mostra l’esibizione, che si è svolta pochi giorni prima della data di uscita prevista.

(askanews) – Madonna a distanza di pochi giorni dall’annuncio ufficiale, offre il primo assaggio di Confessions II, sequel diretto di Confessions On A Dance Floor, previsto per il 3 luglio. Il brano apripista, I Feel So Free, prodotto da Madonna e Stuart Price, ha iniziato a circolare in modo informale come una diffusione spontanea ed è stato pubblicato negli store ufficiali. Madonna ha fatto la sua prima apparizione ieri sera al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter a 20 anni dalla sua esibizione sulla stesso palco esibendosi in Vogue e Like e a Prayer. GUARDA LE FOTO Foto storia di Madonna e dei suoi capelli da neri a bianchi. In 16 poster.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Madonna si esibisce al Coachella e dà un assaggio di Confessions II: eccola sul palco con Sabrina Carpenter. Il video di Amica.it

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A 20 anni esatti dalla sua ultima apparizione al festival, la Regina del Pop è tornata a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter x.com

Corriere della Sera. . La Pop Princess e la Queen of Pop insieme. Madonna torna a Coachella per la prima volta in 20 anni e sale sul palco a sorpresa insieme a Sabrina Carpenter: Le due star si sono lanciate in un duetto sulle note di `Vogue´ e `Like a Prayer - facebook.com facebook