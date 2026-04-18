Durante la seconda serata di Coachella 2026, si è assistito a un momento memorabile sul palco principale, con la partecipazione di due artiste molto note. L’evento ha visto l’esibizione di brani come

La seconda serata di Coachella 2026 ha regalato uno dei momenti più iconici della storia del festival californiano. Durante il suo headlining set di venerdì 17 aprile, Sabrina Carpenter ha portato sul palco Madonna come ospite regalando al pubblico un’esibizione tra vecchie hit e brani inediti. C’è anche stato spazio per un confronto col pubblico, tra battute ironiche sull’altezza di entrambe e addirittura consigli di astrologia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) L’apparizione della Regina del Pop è avvenuta nel momento più iconico dello show della Carpenter: mentre la cantante eseguiva Juno, precisamente sulla strofa “Have you ever tried this one?”, la musica si è improvvisamente trasformata nelle note di Vogue.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sabrina Carpenter e Madonna sul palco di Coachella: Vogue, Like a Prayer e bomba inedita (VIDEO)

Notizie correlate

Madonna riappare e travolge il Coachella con Sabrina Carpenter: “Vogue” e “Like A Prayer” infiammano il pubblico. L’artista inizia la promozione per il nuovo album “Confessions II”Dopo l’annuncio della pubblicazione del nuovo album “Confessions II“ era un po’ nell’aria, Madonna prevista come ospite a sorpresa al Coachella.

Madonna dopo 20 anni sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter: “E’ un cerchio che si chiude”"La musica unisce le persone" ha detto Madonna, raccontando le sue emozioni dopo l'esibizione sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter Madonnaha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sabrina Carpenter al Coachella 2026: Madonna ospite e l'annuncio del tour negli stadi?; Coachella: Madonna salirà sul palco con Sabrina Carpenter questo venerdì?; Madonna possibile ospite di Sabrina Carpenter sul palco del Coachella - Radio Globo; Coachella, rumours sulla partecipazione di Madonna stasera al fianco di Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter e Madonna sul palco di Coachella: Vogue, Like a Prayer e bomba inedita (VIDEO)Madonna torna a Coachella 2026 dopo 20 anni con Sabrina Carpenter. Duetto su Like a Prayer, Vogue e anteprima del nuovo album Confessions II in uscita a luglio. cinemaserietv.it

Madonna e Sabrina Carpenter sorprendono il Coachella con Bring Your LoveMadonna e Sabrina Carpenter, duetto generazionale al Coachella 2026 Chi: la regina del pop Madonna e la popstar emergente Sabrina Carpenter. Che cosa: ... assodigitale.it

Al Coachella, Sabrina Carpenter e Madonna hanno regalato un momento destinato a restare nella cultura pop: talento, energia e un passaggio di testimone tra regine del pop. Quando due icone di generazioni diverse condividono lo stesso palco, la storia facebook

Anya Taylor-Joy durante show da Sabrina Carpenter no Coachella. x.com