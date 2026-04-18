Madonna riappare e travolge il Coachella con Sabrina Carpenter | Vogue e Like A Prayer infiammano il pubblico L’artista inizia la promozione per il nuovo album Confessions II

Durante il festival musicale Coachella, Madonna è salita sul palco sorprendendo il pubblico. Ha eseguito le canzoni “Vogue” e “Like A Prayer” insieme a Sabrina Carpenter, attirando l’attenzione di tutti. L’artista ha anche dato il via alla promozione del suo nuovo album, intitolato “Confessions II”. La presenza di Madonna alla manifestazione era stata annunciata come un’ospitata a sorpresa, suscitando grande curiosità tra i presenti.

Dopo l’annuncio della pubblicazione del nuovo album “ Confessions II “ era un po’ nell’aria, Madonna prevista come ospite a sorpresa al Coachella. Ed è andata proprio così. Ieri 17 aprile la regina del pop è apparsa sul palco del concerto di Sabrina Carpenter, la headliner del venerdì. Le due hanno intonato brani storici come “Vogue” e “Like a Prayer”. In scaletta la Carpenter aveva inserito”Juno”, un brano importante dei suoi concerti perché in genere compare sul palco un collega ospite. Stavolta è successo con Madonna, accompagnata dai ballerini a scendere le scale sulle note di “Vogue”. “Esattamente 20 anni fa mi sono esibita al Coachella – ha detto Madonna -.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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