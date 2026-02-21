Scomparso sulla neve a Saint Moritz la madre del 25enne offre una ricompensa

Luciano, un giovane di 25 anni, è scomparso quattro giorni fa durante un'escursione sulla neve a Saint Moritz. La madre ha deciso di offrire una ricompensa per trovare il figlio, che si era allontanato da un gruppo di amici. Le ricerche coordinate dalle autorità svizzere continuano, ma il freddo e le condizioni estreme complicano il lavoro. La famiglia spera in un esito positivo e chiede aiuto a chi fosse nei paraggi.

© Anteprima24.it - Scomparso sulla neve a Saint Moritz, la madre del 25enne offre una ricompensa

Tempo di lettura: < 1 minuto “Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un’escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ma il tempo è prezioso e ogni minuto può fare la differenza. L’ultima posizione conosciuta lo colloca a 46,43110 gradi Nord, 9,92496 gradi Est, da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie”. E l’appello che lancia Raffaella, madre di Luciano, il giovane di Melito di Napoli di cui si sono perse lo scorso 18 febbraio a Saint Moritz dove si trovava per lavoro. La donna offre 10mila euro a chiunque riesca a trovarlo. “ Come madre, vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi “, scrive la donna che rivolge il suo messaggio ai gruppi di alpinismo, alle guide alpine, squadre di ricerca volontarie, escursionisti, rifugisti, e a chiunque disponga di un drone nella zona di Sanit Moritz dove il 25enne risulta disperso.🔗 Leggi su Anteprima24.it 25enne di Qualiano sparisce tra le montagne di Saint MoritzLuciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è scomparso ieri nelle montagne di Saint Moritz. Monopattino rubato, appello di una mamma che offre una ricompensa: “Era il regalo di Natale di mia figlia”Una mamma di Foggia lancia un appello dopo il furto di un monopattino, regalo di Natale per sua figlia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano Capasso; Studente cinese scomparso: la famiglia arriva in Alto Adige per partecipare alle ricerche. La sorella: Aiutateci a trovarlo; Pian delle Betulle: il 15 una speciale giornata sulla neve in ricordo di Giampy; Qualiano, localizzata ultima posizione col GPS di Luciano: ma ricerche ancora vane -. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano scomparso sulla neve a Saint Moritz: la madre offre ricompensa«Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ... msn.com Angoscia Qualiano, Luciano disperso tra le montagne: era a 740 metri di altezzaLuciano Capasso, 25enne di Qualiano, scompare a Saint Moritz durante un’escursione sulla neve. Proseguono senza sosta le ricerche ... internapoli.it Un paradiso innevato diventato all’improvviso un inferno bianco. Eppure potrebbe essere ancora vivo Luciano Capasso. Il 25enne di Qualiano, da dicembre a Saint Moritz per lavoro, è stato travolto da una valanga sulle Alpi svizzere nel corso di un’escursion - facebook.com facebook