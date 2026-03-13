Ladri in casa Gudmundsson colpo da 60mila euro Il calciatore viola offre una ricompensa

Un calciatore della Fiorentina ha subito un furto in casa, portando via circa 60 mila euro di beni. L'episodio è avvenuto a Firenze e rappresenta un’altra occasione in cui i ladri sono entrati in azione mentre il proprietario era in campo. Il calciatore ha deciso di offrire una ricompensa per chi fornisce informazioni utili.

Firenze, 13 marzo 2026 – Non è la prima volta che succede: un calciatore è in campo e i ladri entrano in azione. Del resto non c’è categoria di cui sia più facile conoscere gli spostamenti. Stavolta è toccato all’attaccante viola Albert Gudmundsson: non è chiaro se il furto sia andato in scena proprio durante la partita di Conference League tra Fiorentina e Rakow, partita che peraltro proprio l’islandese ha deciso in pieno recupero dal dischetto del calcio di rigore. E’ lui stesso a raccontarlo con delle stories su Instagram. "La mia casa è stata svaligiata ieri – spiega sui social il calciatore viola – e sono stati rubati molti oggetti, compresi alcuni effetti personali molto importanti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri in casa Gudmundsson, colpo da 60mila euro. Il calciatore viola offre una ricompensa Articoli correlati Colpo in una villetta a Salerno: ladri in fuga con 60mila euroSul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Questura di Salerno, ma il tempestivo intervento non è bastato a sventare il colpo. Luciano Capasso è scomparso da giorni a Saint Moritz dopo un’escursione: la madre offre ricompensa di 10mila euroSono ore di angoscia per la famiglia di Luciano Capasso, 25 anni, scomparso il 18 febbraio a Saint Moritz, in Svizzera.