Ladri in casa Gudmundsson colpo da 60mila euro Il calciatore viola offre una ricompensa

Da lanazione.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore della Fiorentina ha subito un furto in casa, portando via circa 60 mila euro di beni. L'episodio è avvenuto a Firenze e rappresenta un’altra occasione in cui i ladri sono entrati in azione mentre il proprietario era in campo. Il calciatore ha deciso di offrire una ricompensa per chi fornisce informazioni utili.

Firenze, 13 marzo 2026 – Non è la prima volta che succede: un calciatore è in campo e i ladri entrano in azione. Del resto non c’è categoria di cui sia più facile conoscere gli spostamenti. Stavolta è toccato all’attaccante viola Albert Gudmundsson: non è chiaro se il furto sia andato in scena proprio durante la partita di Conference League tra Fiorentina e Rakow, partita che peraltro proprio l’islandese ha deciso in pieno recupero dal dischetto del calcio di rigore. E’ lui stesso a raccontarlo con delle stories su Instagram. "La mia casa è stata svaligiata ieri – spiega sui social il calciatore viola – e sono stati rubati molti oggetti, compresi alcuni effetti personali molto importanti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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