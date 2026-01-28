L’accordo tra l’Unione Europea e l’India potrebbe aprire nuove strade per le imprese italiane. La Cna sottolinea che le piccole aziende devono essere accompagnate per affrontare un mercato complicato e pieno di sfide. Ora tocca a loro sfruttare queste opportunità e crescere in modo sostenibile.

ROMA – L’accordo commerciale tra Unione Europea e India offre interessanti opportunità al Made in Italy e al sistema delle piccole imprese. In attesa di conoscere i dettagli giuridici, l’intesa risponde all’esigenza di ampliare i mercati di riferimento per l’export comunitario e l’India esprime un grande potenziale. L’Italia già oggi è il terzo esportatore dell’Unione Europea con un valore dell’export in costante crescita e che nei primi 11 mesi ha superato la soglia dei 5 miliardi di euro. La progressiva riduzione dei dazi darà impulso ulteriore considerando che l’India è tra i paesi con le tariffe più elevate (40% per i prodotti che rappresentano quasi la metà delle importazioni) e con punte che superano il 100% per alcuni prodotti tipici del Made in Italy. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Accordo Ue-India, Cna: “Opportunità per il Made in Italy, accompagnare le piccole imprese in un mercato complesso”

Approfondimenti su Ue India

Il 2026 si presenta come un anno di sfide per le imprese italiane, ma anche di opportunità, in particolare nei mercati globali come il Mercosur.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ue India

Argomenti discussi: UE-India: attesa per i testi dell’accordo, bene l’esclusione dei settori agricoli sensibili; Von der Leyen: 'Con l'India la madre di tutti gli accordi commerciali'; Libero scambio Ue – India, brindisi col vino per il più grande mercato del mondo.

L'UE sosituisce la Cina con l'India? -90% di dazi sulle auto europee grazie al nuovo (storico) accordo commercialeL'Unione Europea e l'India hanno siglato un accordo di libero scambio che ridurrà progressivamente le tariffe doganali sulle auto europee dal 110% al 10%. Un'intesa storica che apre il terzo mercato a ... msn.com

Cna, da accordo Ue-India opportunità per il made in ItalyL'accordo commerciale tra Unione Europea e India offre interessanti opportunità al Made in Italy e al sistema delle piccole imprese. (ANSA) ... ansa.it

L'Unione Europea e l'India hanno siglato un accordo di libero scambio che ridurrà progressivamente le tariffe doganali sulle auto europee dal 110% al 10%. Un'intesa storica che apre il terzo mercato automobilistico mondiale ai costruttori del Vecchio Contine - facebook.com facebook

Grandi opportunità per le #PMI italiane! L'accordo UE- #India apre scenari inediti per l' #export e la crescita. Ecco l'Italia può beneficiare da questa intesa strategica in settori chiave. #UEIndia #MadeInItaly #CommercioInternazionale x.com