Firmacopie per Serena Rossi l' attrice e cantante napoletana incontra i fan alla Feltrinelli di Palermo

Sabato 7 marzo alle 16, alla Feltrinelli di Palermo, l'attrice e cantante napoletana Serena Rossi incontrerà i fan per firmare le copie del suo ultimo album, “SereNata a Napoli”. L'evento offre l'opportunità di condividere un momento diretto con l'artista, che si recherà in negozio per autografare i dischi e salutare il pubblico presente.

Un'occasione da non perdere, alle 16 di sabato 7 marzo alla Feltrinelli di Palermo, dove Serena Rossi firmerà le copie del suo ultimo disco "SereNata a Napoli (Warner)". L'artista in serata sarà in scena al Teatro Al Massimo con lo spettacolo dal titolo omonimo al disco. Seguiranno le tappe di Catania e Napoli.Acquistando il cdlp da Feltrinelli si potrà ricevere un pass esclusivo per accedere all'evento fino a esaurimento delle disponibilità.

Addio alla cantante e attrice napoletana Angela LuceA 87 anni si è spenta la cantante Angela Luce, a dare la notizia la sua pagina Facebook: una perdita per la musica napoletana e per la sceneggiata.

