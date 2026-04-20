Madagascar la Gen Z sotto assedio | arresti e timori di una nuova dittatura

In Madagascar, la recente escalation di tensione ha portato all’arresto di numerosi attivisti appartenenti alla Generazione Z. Le autorità hanno adottato misure repressive che hanno sollevato preoccupazioni circa un possibile ritorno a metodi autoritari. La situazione ha suscitato reazioni tra la popolazione e osservatori internazionali, mentre il governo mantiene il silenzio sulle operazioni in corso. La crisi appare sempre più complessa e difficile da gestire.

La tensione sociale in Madagascar sta raggiungendo un punto di rottura dopo che le autorità hanno arrestato diversi attivisti della Generazione Z, scatenando il timore che la giunta militare guidata da Michael Randrianirina possa replicare i metodi repressivi del precedente governo. Gli episodi più recenti si sono concentrati sulla detenzione di quattro giovani esponenti del movimento, tra cui il leader Herizo Andriamanantena, Dina Randrianisoa, Miora Rakotomalala e Nomena Ratsihorimanana, accusati di complotto criminale e atti volti a minare la sicurezza dello Stato, accuse che i legali dei ragazzi respingono categoricamente per mancanza di prove.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madagascar, la Gen Z sotto assedio: arresti e timori di una nuova dittatura Notizie correlate Termini, Esquilino e San Lorenzo “sotto assedio”: 10 arresti a RomaRoma, 19 febbraio 2026 – Il binomio “sicurezza e decoro” prosegue lungo l’asse Termini-Esquilino-San Lorenzo attraverso un lavoro sinergico,... Bologna, microcriminalità sotto assedio: 13 arresti, droga, armi e ingenti somme di denaro sequestrate in 5 giorni.Un’intensificazione dei controlli ha portato all’arresto di tredici persone a Bologna e provincia negli ultimi cinque giorni, svelando un quadro di... Contenuti di approfondimento La Gen Z scuote i paesi in crisi, dal Madagascar al PerùDopo Kenia, Nepal, Indonesia e Filippine la Gen Z scuote anche Madagascar, Marocco e Peru. Anche se avvenute a migliaia di chilometri di distanza, le proteste antigovernative hanno un denominatore ... ansa.it La Gen Z travolge il Madagascar. Presidente in fuga, Parlamento dissolto, militari al potereDa una località sconosciuta – forse Dubai, secondo il quotidiano malgascio Midi Madagasikara – il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha annunciato su Facebook lo scioglimento dell’Assemblea ... huffingtonpost.it