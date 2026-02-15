Bologna microcriminalità sotto assedio | 13 arresti droga armi e ingenti somme di denaro sequestrate in 5 giorni
A Bologna, la polizia ha arrestato 13 persone negli ultimi cinque giorni, sequestrando droga, armi e migliaia di euro, a causa di un aumento delle attività criminali nel centro e nelle zone periferiche. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, trovando piccoli gruppi coinvolti in traffico di sostanze stupefacenti e furti in negozi. Un dettaglio concreto riguarda il ritrovamento di un arsenale illegale nascosto in un garage di periferia.
Bologna, l’ondata di arresti e il volto della microcriminalità: tra droga, furti e armi illegali. Un’intensificazione dei controlli ha portato all’arresto di tredici persone a Bologna e provincia negli ultimi cinque giorni, svelando un quadro di microcriminalità diffusa. Le operazioni, condotte dalla Polizia di Stato, hanno portato al sequestro di ingenti quantità di droga, armi da fuoco e denaro contante, evidenziando la complessità del fenomeno criminale nel territorio. Un chilo di cocaina e una pistola rubata: l’operazione a Sant’Agata Bolognese. A Sant’Agata Bolognese, un uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio, ricettazione e detenzione illegale di armi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Spaccio di droga, furti e rapine: raffica di arresti a Bologna, 13 in 5 giorni
A Bologna, la polizia ha arrestato 13 persone in cinque giorni per spaccio di droga, furti e rapine, dopo aver intensificato i controlli nelle zone più a rischio della città.
Bologna, preoccupano le babygang «E di notte cresce l’insicurezza»Bologna tra sicurezza e microcriminalità. Le baby gang preoccupano il 65% dei cittadini,la microcriminalità è percepita in aumento dal 59% delle persone e la maggioranza dei bolognesi (il 53%) ritiene ... ilrestodelcarlino.it
Sicurezza senza ideologia, ma con presenza reale. Per Bologna servono fatti, non slogan: ronde non politicizzate insieme ai cittadini, più vigili sul territorio e un assessore della notte per contrastare degrado, spaccio e microcriminalità. Dopo anni di rimozione facebook