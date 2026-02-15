Bologna microcriminalità sotto assedio | 13 arresti droga armi e ingenti somme di denaro sequestrate in 5 giorni

A Bologna, la polizia ha arrestato 13 persone negli ultimi cinque giorni, sequestrando droga, armi e migliaia di euro, a causa di un aumento delle attività criminali nel centro e nelle zone periferiche. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, trovando piccoli gruppi coinvolti in traffico di sostanze stupefacenti e furti in negozi. Un dettaglio concreto riguarda il ritrovamento di un arsenale illegale nascosto in un garage di periferia.

