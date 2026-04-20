Nel Libano, una giovane donna non potrà più tornare nella sua abitazione, distrutta dai bombardamenti. La sua vita è stata cancellata tra le macerie di un edificio crollato, lasciandola tra i rottami di una guerra che sembra non trovare fine. Le macerie di case e sogni sono rimaste senza riparazione, mentre le persone continuano a vivere tra le conseguenze di un conflitto che prosegue senza sosta.

Joud non tornerà a casa, la sua vita è stata ridotta ad un cumulo di detriti e nessun cessate il fuoco gli ridarà mai più i suoi ricordi. Neanche Gaelle, Charbel e Gabriel, avranno mai più indietro la madre e il padre, seppelliti dalle macerie. Neppure Hassan Badawi guiderà mai più un’ambulanza, ucciso mentre stava andando a soccorrere dei feriti. Così come il collega Yousef Assaf. In meno di due mesi Israele ha ucciso più di duemila persone in Libano, di loro più di 160 sono bambini, più di 50 i soccorritori e almeno sette i giornalisti. Beirut si risveglia senza droni, ancora piegata dal dolore, lacerata e impregnata del sangue dei martiri, mentre altrove, qualcuno, decide che forse – per adesso – è abbastanza.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Macerie che nessuno ripara. Vite spezzate nel Libano della tregua

Notizie correlate

Libano, lunghe code e festeggiamenti in strada dopo l’annuncio della tregua: gli sfollati tornano a casa ma molti trovano solo macerieLunghe code di auto per tornare alle proprie case, festeggiamenti per strada con clacson e bandiere.

Libano, lunghe code e festeggiamenti in strada dopo l’annuncio della tregua: gli sfollati cercano di tornare a casa ma molti trovano solo macerieLunghe code di auto per tornare alle proprie case, festeggiamenti per strada con clacson e bandiere.

Contenuti di approfondimento

Libano, tregua tra le macerie nel villaggio di DebbineLe immagini dal villaggio di Debbine mostrano la distruzione nel sud del Libano dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco concordato con Israele. L'intesa, che prevede una sospensione delle ostili ... tg24.sky.it

Libano, gli sfollati tornano nelle città e trovano le loro case ridotte in macerie(LaPresse) Decine di persone si sono radunate per strada nella città di Nabatieh, nel sud del Libano, per accogliere gli sfollati che tornavano ... stream24.ilsole24ore.com