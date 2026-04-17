Libano lunghe code e festeggiamenti in strada dopo l’annuncio della tregua | gli sfollati cercano di tornare a casa ma molti trovano solo macerie

Dopo l'annuncio di un cessate il fuoco, le strade del Libano si sono riempite di auto in fila e di persone che festeggiavano con clacson e bandiere. Molti sfollati cercano di tornare nelle proprie abitazioni, ma spesso trovano solo edifici distrutti o in rovina. La notizia è stata diffusa dal presidente americano e successivamente confermata dal premier israeliano. La situazione rimane complessa in un Paese segnato da conflitti recenti.

Lunghe code di auto per tornare alle proprie case, festeggiamenti per strada con clacson e bandiere. La popolazione libanese accoglie con sollievo la notizia del cessate il fuoco annunciata dal presidente Usa Donald Trump e confermata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Una tregua scattata mezzanotte che pone fine a sei settimane di combattimenti tra Israele e il gruppo armato libanese Hezbollah, e che lascia dietro di sé devastazione e morti. In Libano, i bombardamenti di Tel Aviv hanno creato oltre un milione di sfollati, famiglie costrette a lasciare la propria casa e finite a dormire per strada, o in campi improvvisati senza servizi minimi e acqua corrente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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