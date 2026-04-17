Dopo l’annuncio di una tregua tra le parti coinvolte, sono iniziate lunghe file di veicoli che si dirigono verso le abitazioni, mentre gruppi di persone si radunano in strada per festeggiare con clacson e bandiere. La popolazione libanese, che ha vissuto giorni di tensione, riacquista la speranza di un ritorno alla normalità. Tuttavia, molti sfollati trovano solo edifici danneggiati o distrutti al loro ritorno.

Lunghe code di auto per tornare alle proprie case, festeggiamenti per strada con clacson e bandiere. La popolazione libanese accoglie con sollievo la notizia del cessate il fuoco annunciata dal presidente Usa Donald Trump e confermata dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Una tregua scattata mezzanotte che pone fine a sei settimane di combattimenti tra Israele e il gruppo armato libanese Hezbollah, e che lascia dietro di sé devastazione e morti. In Libano, i bombardamenti di Tel Aviv hanno creato oltre un milione di sfollati, famiglie costrette a lasciare la propria casa e finite a dormire per strada, o in campi improvvisati senza servizi minimi e acqua corrente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, lunghe code e festeggiamenti in strada dopo l’annuncio della tregua: gli sfollati tornano a casa ma molti trovano solo macerie

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