Rinasce il Dazio di Maccarese | sabato 18 aprile torna la storia

Sabato 18 aprile alle ore 11 si terrà la riapertura dell’antico Dazio di Maccarese, che sarà accessibile al pubblico. L’evento è promosso dall’associazione Tradizioni Future di Fiumicino e si svolgerà in via della Stazione di Maccarese 1. La cerimonia rappresenta il ritorno di un edificio storico che riprende vita dopo un periodo di chiusura. La riapertura è prevista per la mattinata di sabato.

Sabato 18 aprile, alle ore 11, l’antico Dazio di Maccarese riapre ufficialmente al pubblico. L’evento, organizzato dall’associazione Tradizioni Future di Fiumicino, si terrà in via della Stazione di Maccarese 1. L’iniziativa punta a restituire alla comunità un punto di riferimento storico. La cerimonia rappresenta un atto pubblico volto a valorizzare l’identità del territorio e a recuperare uno spazio legato alla memoria locale. Il recupero di un simbolo identitario a Fiumicino. L’appuntamento del 18 aprile non è una semplice inaugurazione. In via della Stazione di Maccarese 1, il ritorno dell’antico Dazio al centro della vita sociale segna la volontà di Tradizioni Future di ricostruire il legame tra i cittadini e le radici della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinasce il Dazio di Maccarese: sabato 18 aprile torna la storia Maccarese, il Dazio apre le porte: sabato 18 aprile l’inaugurazioneFiumicino, 8 aprile 2026 – Nuovo appuntamento a Maccarese, dove sabato 18 aprile 2026 è in programma l’inaugurazione del Dazio. Leggi anche: Sabato 18 aprile ai Musei Reali: dai tesori dell'Armeria ai segreti delle Cucine, una giornata tra storia e arte Maccarese, il Dazio apre le porte: sabato 18 aprile l’inaugurazioneFiumicino, 8 aprile 2026 – Nuovo appuntamento a Maccarese, dove sabato 18 aprile 2026 è in programma l’ inaugurazione del Dazio. L’evento si terrà alle ore 11 in via della Stazione di Maccarese 1, ... ilfaroonline.it Dazi, il messaggio di Tajani alle imprese: «Continuate a lavorare con gli Usa»«Nessuna guerra commerciale con gli Stati Uniti». E, soprattutto, nessun rischio per le aziende italiane che Oltreoceano esportano merci per quasi 70 miliardi nel 2025. Antonio Tajani ha provato a ... ilmessaggero.it