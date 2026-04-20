Durante una puntata di La Vita in Diretta, si è verificato un acceso scontro tra due personaggi noti, che ha causato scompiglio tra il pubblico e i presenti in studio. L’host del programma ha mostrato difficoltà nel gestire la situazione, mentre i partecipanti si sono confrontati in modo acceso, creando un momento di forte tensione. La scena si è svolta in un contesto di apparente tranquillità, ma è presto diventata oggetto di discussione.

Un pomeriggio televisivo apparentemente tranquillo si è trasformato in un momento di forte tensione nello studio de La Vita in Diretta. Durante una discussione su un tema di attualità, gli animi si sono improvvisamente scaldati, dando vita a un confronto serrato che ha spiazzato pubblico e ospiti. A finire al centro della scena sono stati due volti noti, protagonisti di uno scambio tutt’altro che leggero. La Vita in Diretta: è scontro tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna. Nel corso della puntata del 17 aprile, si stava parlando del fenomeno del phubbing, ovvero la tendenza a ignorare chi si ha davanti per concentrarsi sullo smartphone. Proprio su questo tema si è acceso il dibattito tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto cosa è successo a La Vita in Diretta? Litigio tra due vip, Alberto Matano in difficoltà: i fatti

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