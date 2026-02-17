Caos a La Vita in Diretta litigio assurdo tra Alba Parietti e Anna Pettinelli | avete visto cosa è successo?

Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate duramente in diretta a causa di un malinteso durante il dibattito su un argomento caldo dello sport. La discussione, iniziata in modo tranquillo, è sfociata in un acceso scambio di parole che ha attirato l’attenzione di tutti. La scena ha creato confusione tra il pubblico e gli altri ospiti presenti in studio.

Doveva essere un semplice dibattito su un tema che sta facendo discutere il mondo dello sport, ma nello studio de La vita in diretta la situazione è rapidamente degenerata. Al centro della discussione, alcuni atleti – anche impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 – che hanno scelto di posare per calendari o aprire profili su piattaforme per adulti per finanziare la propria attività sportiva. Un argomento divisivo che ha acceso gli animi di due opinioniste note per il loro carattere forte: Alba Parietti e Anna Pettinelli. La Vita in Diretta, gli animi si scaldano e scoppia il litigio tra Alba Parietti e Anna Pettinelli: ecco i fatti. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Caos a La Vita in Diretta, litigio assurdo tra Alba Parietti e Anna Pettinelli: avete visto cosa è successo? “Ma non così”. La vita in diretta, alta tensione tra Alba Parietti e Anna Pettinelli Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate duramente durante una puntata di Lite tra Alba Parietti e Anna Pettinelli, Matano interviene: “Non mi fai parlare, ognuno fa quello che vuole” Durante la puntata del 16 febbraio di La Vita in Diretta, Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate in diretta, scatenando un acceso alterco. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Scontro #AnnaPettinelli /#AlbaParietti a #Lavitaindiretta. Nella puntata di ieri pomeriggio de La Vita in diretta, tra le altre cose, si è parlato dell’ usanza di molti atleti di queste Olimpiadi, in special modo tedeschi, che, per arrotondare, pubblicano loro foto su piat facebook