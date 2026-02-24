I funerali di Luciano Capasso morto a 25 anni in Svizzera domani a Qualiano | lutto nel Napoletano

Luciano Capasso, 25 anni, ha perso la vita a Saint Moritz a causa di un incidente. La famiglia ha deciso di organizzare i funerali a Qualiano, vicino a Napoli, per permettere agli amici di salutarlo. La comunità si prepara a partecipare al rito funebre, che si terrà nel pomeriggio. La notizia ha suscitato dolore tra chi conosceva Luciano, che lavorava come apprendista nel settore turistico.

