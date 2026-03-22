Morto in moto a 16 anni Due paesi in lutto per Gianni Fiori sul luogo dello schianto
Due paesi piangono la scomparsa di un ragazzo di 16 anni, morto in un incidente in moto. Sul luogo dello schianto sono stati deposti fiori e la notizia ha provocato dolore tra le comunità di Castelvetro e Maranello, dove il giovane era molto conosciuto nel mondo delle due ruote e dei motori. L’incidente ha suscitato grande cordoglio tra amici e familiari.
Le comunità di Castelvetro e di Maranello sono sconvolte all’indomani dell’ incidente che ha visto vittima il 16enne Gianni Flori, molto conosciuto all’interno del mondo che amava, quello delle due ruote e dei motori in genere. E conosciuto anche sul territorio che esplorava in sella alla sua Sherco 125. Un mazzo di fiori deposto in via Destra Guerro a Castelvetro, all’altezza del punto in cui venerdì pomeriggio è avvenuto lo schianto della sua moto contro un’auto, racconta tanto del sentimento di profondo dolore che stanno provando in primis i suoi familiari e, naturalmente, i suoi tanti amici. Un amico di Giuseppe, papà di Gianni Flori, ieri pomeriggio era in silenzio, e in lacrime, proprio di fronte a quel mazzo di fiori gialli e rosa a sottolineare il carattere solare del 16enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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