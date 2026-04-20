Lutto a Parolise per la perdita del Generale Michele Rotondi

A Parolise si piange la scomparsa del Generale dell’Arma dei Carabinieri Michele Rotondi. L’Amministrazione comunale e la comunità locale hanno manifestato il loro cordoglio per la perdita del concittadino, figura di rilievo nel servizio pubblico. La notizia della sua morte ha suscitato attenzione tra residenti e istituzioni, che si sono riunite per ricordare la figura del Generale.