Lutto a Parolise per la perdita del Generale Michele Rotondi
A Parolise si piange la scomparsa del Generale dell’Arma dei Carabinieri Michele Rotondi. L’Amministrazione comunale e la comunità locale hanno manifestato il loro cordoglio per la perdita del concittadino, figura di rilievo nel servizio pubblico. La notizia della sua morte ha suscitato attenzione tra residenti e istituzioni, che si sono riunite per ricordare la figura del Generale.
L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Parolise esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino Generale dell’Arma dei Carabinieri Michele Rotondi.L’eredità umana e il valore dell’impegno per ParoliseLa sua costante presenza, lo spirito di servizio e la generosa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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