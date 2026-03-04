Lugo piange la scomparsa di Sergio Rotondi, avvenuta lunedì mattina all’età di 79 anni. Rotondi era un volto conosciuto nel mondo della pallavolo e in città, dove era molto apprezzato. La sua perdita ha lasciato un vuoto tra amici, familiari e sportivi che lo ricordano con affetto. La comunità si stringe intorno ai familiari in questo momento di dolore.

Lugo saluta Sergio Rotondi, scomparso lunedì mattina all’età di 79 anni. Volto noto in città per il suo lavoro come funzionario della Banca di Romagna, Rotondi è stato soprattutto un punto di riferimento per il mondo della pallavolo locale, alla quale ha dedicato tempo, passione e competenze per molti anni. A ricordarlo con parole cariche di affetto è il figlio Andrea: "Mio padre è stato un buon marito e un ottimo padre – racconta – si è avvicinato al mondo della pallavolo accompagnando me agli allenamenti di quella che era la Virtus Lugo. Io poi ho smesso sui 22 anni, lui ha continuato". Da quell’ingresso quasi casuale nel mondo sportivo, nato per seguire il percorso del figlio, Rotondi non si è più allontanato dalla palestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lutto nel mondo della pallavolo. È scomparso Sergio Rotondi

