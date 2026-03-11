Michele Bravi ha condiviso su Instagram un messaggio breve e alcune foto personali, lasciando intuire un momento difficile. Nelle ultime ore, il cantautore si è trovato a dover affrontare una perdita dolorosa, mentre i fan gli hanno espresso vicinanza con commenti e messaggi di conforto. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti, che hanno reagito alla sua comunicazione sui social.

Nelle ultime ore Michele Bravi ha pubblicato su Instagram un messaggio breve accompagnato da un carosello di immagini personali. A corredo delle fotografie, il cantante ha scritto: “Quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore”. Gli scatti ritraggono l’artista insieme a un bulldog francese nero, riconosciuto dai follower come Signora Longari, animale da tempo presente nei contenuti social di Bravi. Il post pubblicato su Instagram e il ricordo della cagnolina. Nel corso degli anni, Michele Bravi ha condiviso diversi momenti della quotidianità trascorsa con la cagnolina. Nel carosello pubblicato compaiono immagini in casa, sul divano e sul letto, oltre a scatti in auto e all’aperto, che documentano la presenza costante dell’animale nella vita dell’artista. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sarai sempre nel mio cuore”. Michele Bravi in lutto, è il momento più duro: una perdita dolorosa e l’abbraccio dei fan

