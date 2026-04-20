Lutto a Corfinio per la scomparsa del sindaco Romeo Contestabile

A Corfinio si piange la scomparsa del sindaco Romeo Contestabile, deceduto all’età di 82 anni. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e la sua morte è avvenuta pochi giorni dopo aver compiuto gli anni, lo scorso 14 aprile. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia e ai collaboratori del primo cittadino, che ha ricoperto la carica di sindaco per diversi mandati.

. Aveva 82 anni, festeggiati pochi giorni fa, lo scorso 14 aprile. Da tempo lottava contro una malattia.Prima ancora di essere un amministratore, per anni è stato il medico di riferimento della comunità nel cuore della Valle Peligna.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Corfinio piange Romeo Contestabile: fine di un’era tra politica e curaLa comunità di Corfinio e l’intero comprensorio aquilano piangono la scomparsa di Romeo Contestabile, avvenuta a 82 anni. Latina in lutto per la scomparsa del professor Emanuele: il cordoglio del sindaco CelentanoABBONATI A DAYITALIANEWS La città di Latina esprime cordoglio per la scomparsa del professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio a Romeo Contestabile, sindaco di Corfinio; Lutto a Corfinio per la morte del sindaco e medico Romeo Contestabile; Corfinio, morto il sindaco Romeo Contestabile; Addio al sindaco di Corfinio: punto di riferimento, si è spento all’età di 82 anni. Lutto a Corfinio per la morte del sindaco e medico Romeo ContestabileÈ morto all’età di 82 anni il sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile.L’Amministrazione comunale e i dipendenti del Comune aquilano sulla pagina Facebook dell’ente esprimono il più sincero cordoglio ? ... veratv.it Cordoglio per la scomparsa del sindaco di Corfinio Romeo ContestabileLa scomparsa del sindaco di Corfinio, Romeo Contestabile, ha suscitato profondo cordoglio nella comunità del paese ... laquilablog.it Cordoglio in Valle Peligna per la scomparsa di Romeo Contestabile, sindaco di Corfinio. Esequie nella Concattedrale di San Pelino e lutto cittadino. Tanti i messaggi dei rappresentanti istituzionali #LAquila #Morti - facebook.com facebook