Corfinio piange Romeo Contestabile | fine di un’era tra politica e cura

Corfinio e il comprensorio aquilano sono in lutto per la perdita di Romeo Contestabile, deceduto all’età di 82 anni. La comunità si stringe intorno alla memoria di una figura che ha lasciato un segno nel panorama locale, segnando la fine di un’epoca legata alla politica e alla cura. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra residenti e amici, che ricordano con affetto il suo contributo.

La comunità di Corfinio e l’intero comprensorio aquilano piangono la scomparsa di Romeo Contestabile, avvenuta a 82 anni. L’amministratore locale, figura centrale per il territorio, è deceduto questa domenica 19 aprile 2026, lasciando un vuoto profondo tra i cittadini e le istituzioni regionali. Il profilo di un amministratore e medico della prossimità. Oltre al ruolo di sindaco, Romeo Contestabile ha rappresentato per decenni un pilastro fondamentale per la salute pubblica locale operando come medico di medicina generale. La sua figura ha saputo coniugare la gestione politica con una dedizione professionale costante verso la cittadinanza. Il cordoglio giunge con forza alla moglie Vincenza e ai figli Ercole, Tecla ed Emidia, in un momento di dolore che coinvolge non solo il comune, ma tutta l’area dell’Aquila.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corfinio piange Romeo Contestabile: fine di un’era tra politica e cura Notizie correlate La morte di Umberto Bossi e la fine un’era politica, la storia del Senatur che inventò la Lega NordCon la morte di Umberto Bossi a 84 anni sparisce una figura centrale nella storia politica italiana. WWE: Becky Lynch tra futuro e fine di un’eraNonostante una carriera già leggendaria alle spalle, Becky Lynch non ha alcuna intenzione di pensare al ritiro nel breve periodo. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Corfinio piange il suo sindaco. Addio a Romeo Contestabile; Ambulanze ai box.Blitz del manager in ospedale; Premio Gilberto Malvestuto: gli studenti sulmonesi custodiscono e rinnovano la memoria della Brigata Maiella. L’Abruzzo piange Romeo Contestabile: il cordoglio di Marsilio per il sindaco-medicoL'Aquila. La scomparsa di Romeo Contestabile, sindaco di Corfinio e storico medico condotto, lascia un vuoto profondo nel panorama istituzionale ... abruzzolive.it Lutto per la scomparsa di Romeo Contestabile, sindaco di Corfinio. - facebook.com facebook