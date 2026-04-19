Francesca Bergesio molestata a Milano | Che schifo tenete alta l' attenzione ragazze video

Francesca Bergesio, vincitrice di Miss Italia 2023, ha condiviso su TikTok di essere stata molestata da uno sconosciuto mentre si trovava a Milano per motivi di lavoro. Nel video, ha commentato l’accaduto invitando le ragazze a mantenere alta l’attenzione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi che si possono incontrare durante le attività professionali in città.

Francesca Bergesio, vincitrice di Miss Italia nel 2023, ha raccontato attraverso un video su TikTok nelle scorse ore di essere stata molestata da uno sconosciuto durante un soggiorno di lavoro a Milano. L’episodio è iniziato mercoledì sera davanti a un hotel a cinque stelle del centro, quando la.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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