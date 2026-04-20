L' uomo animale razionale nella tradizione classica | incontro con Tiziana Donati
La cultura come processo "molecolare", che nasce dal confronto diretto e dal piacere di ritrovarsi. Con questa filosofia l’associazione forlivese inaugura il ciclo di incontri "Insieme in Sede", una rassegna pensata per la Primavera 2026 che mira a trasformare la sede di via Valverde 15 in un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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