Spiritus Mundi propone Muffx da camera | sonorità oniriche e psichedeliche incontrano la tradizione classica

A Nardò torna l’appuntamento di Spiritus Mundi con un concerto in acustico della rock band Muffx. La serata si svolge nella cappella San Filippo Neri del Museo Diocesano, dove le sonorità oniriche e psichedeliche si mescolano con la tradizione classica. Un evento che porta musica, teatro e conferenze sotto un unico tetto, offrendo un’esperienza diversa e coinvolgente per il pubblico del luogo.

Appuntamento domenica 8 febbraio alle 19,30 nella cappella "San Filippo Neri" del Museo Diocesano di Nardò in Piazza Pio XI NARDO' – Ancora un appuntamento targato "Spiritus Mundi", la rassegna di musica, teatro e conferenze, nella cappella "San Filippo Neri" del Museo Diocesano di Nardò, che propone "Muffx da camera.sonorità oniriche e psichedeliche incontrano la tradizione classica", concerto in acustico della rock band salentina composta da Luigi Bruno, Alberto Ria, Mauro Tre e Ilario Suppressa, affiancati per l'occasione dalla Viola del maestro Tommaso Baronetti. La band si cimenta in un'esperienza suggestiva proponendo in questo nuovo spettacolo il proprio repertorio (brani tratti dai loro precedenti 5 album e brani inediti) interamente rivisitati in chiave acustica, e brani editi e inediti composti da Luigi Bruno negli ultimi anni.

