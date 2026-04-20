L' Università è sempre più green | condividerà la propria energia rinnovabile

L’università di Udine ha deciso di aderire alla Comunità energetica rinnovabile e solidale di San Domenico. Con questa scelta, l’ateneo si impegna a condividere energia proveniente da fonti rinnovabili, puntando a integrare pratiche sostenibili all’interno delle proprie attività. La partecipazione alla Cers rappresenta un passo concreto verso un approccio più ecologico, coinvolgendo anche aspetti di solidarietà sociale.

L’Università di Udine aderisce alla Comunità energetica rinnovabile e solidale (Cers) San Domenico, assumendo un impegno che coniuga sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e solidarietà sociale. L'ateneo udinese avrà il ruolo di "prosumer", ovvero produttore e consumatore. All’incontro.🔗 Leggi su Udinetoday.it

S1 - E5: Decision Making Under Uncertainty

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