Nelle campagne pugliesi si coltiva la ' transizione green' | Il 16% dell' energia rinnovabile arriva da campi e stalle

Nelle campagne pugliesi si coltiva anche il seme della transizione energetica. Fra campi e stalle, presenti sul territorio regionale, è prodotto e consumato circa il 16% di energia rinnovabile. Il contributo garantito da biomasse, biogas, bioliquidi e fotovoltaico, garantisce un potenziale di crescita in grado di raddoppiare la produzione green senza consumo di suolo. L'analisi dei dati è proposta da Coldiretti Puglia che sottolinea l'ulteriore spinta, garantita al settore, dal decreto ministeriale ‘Facility Parco Agrisolare’: il provvedimento, attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mette a disposizione 789 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle aziende agricole e agroindustriali nell’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di strutture produttive, promuovendo l’autoconsumo di energia rinnovabile e l’efficienza energetica, senza consumo di suolo.🔗 Leggi su Baritoday.it

