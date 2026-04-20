L’università d’Annunzio ai vertici della ricerca internazionale | il professor De Massis è il migliore d' Italia

Un docente universitario si distingue come il più citato in Italia nel settore dell’economia e del business, secondo la classifica internazionale di “Research.com”. La sua posizione è frutto di un’analisi accurata dei dati di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche. L’università per cui lavora ha così ottenuto un riconoscimento importante nel panorama accademico globale. La classifica include migliaia di ricercatori provenienti da tutto il mondo.

Il professor Alfredo De Massis è primo nella classifica nazionale di “Research.com” nel campo dell’economia e del business. De Massis, da un anno e mezzo tornato in Abruzzo per ricoprire il ruolo di professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’università Gabriele d’Annunzio.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Business & management: la "d'Annunzio" ai vertici della ricerca internazionale con il professor De MassisL’università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" ai vertici della ricerca internazionale nel settore Business & Management grazie al contributo... Prevenire il cancro con l’aspirina: l'università “d’Annunzio” protagonista di una ricerca internazionaleL’obiettivo è comprendere come l'aspirina possa essere utilizzata nel modo più efficace per prevenire il cancro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rischi da immersione, pubblicato uno studio internazionale coordinato dalla d'Annunzio; Torna il Career Day 2026 dell'università d'Annunzio: il recruiting diventa un gioco; Career day Università degli Studi Gabriele d'Annunzio, 59 organizzazioni e doppio appuntamento tra Chieti e Pescara; Formazione SGS: a Chieti il Corso Istruttori Livello E in sinergia con l’Università. L’Università d’Annunzio ai vertici della ricerca internazionale. Decisivo il contributo del Professor De MassisChieti. L'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara si conferma polo di riferimento nazionale per le scienze economiche e aziendali. abruzzolive.it Ricerca universitaria, l’Università Gabriele d’Annunzio al vertice nella classifica Best Business and Management Scientists 2025/2026La quinta edizione del report di Research.com dedicato ai Best Business and Management Scientists 2025/2026 in Italy segnala un risultato di rilievo per l’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio ... 2duerighe.com Conclusi i lavori in via D’Annunzio: realizzato il nuovo collettore per le acque chiare per migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire criticità facebook