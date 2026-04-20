Business & management | la d' Annunzio ai vertici della ricerca internazionale con il professor De Massis

L’università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" ai vertici della ricerca internazionale nel settore Business & Management grazie al contributo decisivo del professor Alfredo De Massis: docente di Imprenditorialità, Venture capital, Family business e Gestione delle imprese presso il Dipartimento.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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