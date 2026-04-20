L’Ungheria di Magyar e Israele | come Orban più di Orban

Un invito rivolto da un rappresentante ungherese al premier israeliano per una visita di Stato durante le celebrazioni del 1956 suscita attenzione. La proposta non si limita a un gesto formale o a una normale relazione diplomatica tra i due paesi. La comunicazione evidenzia un elemento di continuità rispetto alle amministrazioni precedenti e solleva interrogativi sulle intenzioni politiche e diplomatiche delle parti coinvolte.

L’invito rivolto da Peter Magyar a Benjamin Netanyahu per una visita di Stato in occasione delle celebrazioni del 1956 non è un gesto protocollare e neppure una semplice continuità diplomatica con il passato governo ungherese. È un atto politico di grande portata, che colloca l’Ungheria al centro di una sfida aperta alla Corte Penale Internazionale e, più in generale, all’idea stessa che il diritto internazionale possa ancora esercitare un vincolo reale sugli Stati quando entrano in gioco interessi strategici, alleanze ideologiche e convenienze di potenza. La contraddizione è tanto evidente quanto rivelatrice. Appena il 13 aprile 2026, Magyar aveva dichiarato di voler riportare l’Ungheria nel pieno della giurisdizione della Corte, segnando una discontinuità rispetto alla traiettoria imboccata da Viktor Orbán.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Elezioni in Ungheria: Peter Magyar trionfa, Orban ammette la sconfitta dopo 16 anni al potere

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