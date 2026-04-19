Un’immagine sorprendente ha catturato il momento in cui la Luna e Venere si trovano vicine nel cielo, creando una scena che ricorda un bacio. Lo scatto mostra anche le Pleiadi, l’ammasso stellare che fa da sfondo a questa particolarissima connessione tra i corpi celesti. L’evento è stato osservato e fotografato da appassionati di astronomia, suscitando grande interesse tra gli ammiratori del cielo notturno.

Prato, 19 aprile 2026 – Uno scatto spettacolare ha immortalato uno dei momenti più suggestivi del cielo primaverile: il “ bacio ” tra la Luna e Venere, incorniciato dall’ammasso stellare delle Pleiadi. A catturare questa meraviglia è stato Christian Bernardinelli da Prato. La congiunzione si è verificata nella serata di oggi, domenica 19 aprile, poco dopo il tramonto. Una sottilissima falce di Luna crescente si è avvicinata apparentemente al brillante pianeta Venere. Il tutto è avvenuto nella costellazione del Toro. https:www.lanazione.itviareggiocronacasuperluna-del-castoro-5-novembre-urnuinwi Lo spettacolo è stato visibile a occhio nudo e ha regalato a molti osservatori uno spettacolo che non capita spesso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un bacio stellare: l’eccezionale foto di Luna e Venere immerse nelle Pleiadi

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