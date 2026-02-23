Su metro e funicolari a Napoli superati 100 milioni di passeggeri nel 2025 il Comune chiede 10 milioni in più a Fico per Anm

Il numero di passeggeri che ha superato i 100 milioni nel 2025 deriva dall’aumento dell’uso di metro e funicolari a Napoli. La linea 1 della metropolitana registra quotidianamente circa 124 mila viaggiatori, dimostrando una forte crescita. Il Comune ha richiesto 10 milioni di euro in più a Fico per sostenere il sistema di trasporto pubblico. La domanda di mobilità continua a crescere, influenzando le risorse disponibili.

A Napoli superati i 100 milioni di passeggeri sui mezzi di trasporto Anm nel 2025. La metro Linea 1 la più usata con 124mila viaggiatori al giorno. Calo per gli utenti bus: 3mila in meno al giorno. Tutti i dati.

Firenze, nuovo record per la tramvia: nel 2025 superati 45 milioni di passeggeriNel 2025, la tramvia di Firenze ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 45 milioni di passeggeri e confermando la crescita sostenuta degli ultimi anni.

Metro e funicolari in tilt per lo sciopero: disagi per i passeggeriLo sciopero generale proclamato dalla Cgil in tutta Italia ha causato disagi ai pendolari napoletani, con la chiusura della Linea 1 della metropolitana e dei funicolari di Montesanto e Mergellina.

