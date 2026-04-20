L'attaccante è tornato a Napoli dopo un periodo di assenza, ma potrebbe partire nuovamente per il Belgio. La sua presenza nel capoluogo campano potrebbe essere breve, poiché si ipotizza un trasferimento internazionale per proseguire le terapie in vista del Mondiale. La situazione sembra indicare un possibile divorzio con la squadra italiana, con un ritorno nel suo paese d'origine come prossimo passo.

Lukaku è rientrato a Napoli. Ma la vera notizia non è il ritorno — è che potrebbe durare poco. Secondo quanto riportato da Repubblica, tra le ipotesi c’è quella di un nuovo viaggio in Belgio per proseguire il recupero in vista del Mondiale. Sarebbe l’ultimo della carriera per il 32enne di Anversa, e a quanto pare conta più di tutto il resto. “Tra le ipotesi non è escluso che Lukaku possa chiedere di proseguire la sua tabella di recupero in Belgio con l’obiettivo di essere al top per il Mondiale, il traguardo cui il 32enne di Anversa non vuole rinunciare” Riavvolgiamo. Fine marzo: Lukaku sceglie di restare in Belgio senza permesso del club, parlando di un’infiammazione da curare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku torna a Napoli ma potrebbe ripartire subito per il Belgio: il divorzio è ormai scritto

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