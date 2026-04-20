Nuovi dettagli sono stati resi noti riguardo il rientro di Lukaku, previsto tra circa quindici giorni. Il giocatore si sta preparando per tornare in campo e affrontare prima le partite con il Napoli e successivamente il Mondiale. Questa mattina si è svolto un incontro tra il calciatore e la società presso il centro sportivo situato a Castel Volturno, segnando un passo importante nella gestione del suo recupero.

Emergono nuovi dettagli sul disgelo tra Romelu Lukaku e il Napoli, dopo il faccia a faccia andato in scena questa mattina a Castel Volturno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il summit si è tenuto in un clima disteso e costruttivo, con la chiara volontà condivisa di riallinearsi e riportare il focus esclusivamente sulle questioni di campo. Il percorso di recupero dell’attaccante procede spedito e gli evidenti progressi sono stati certificati insieme allo staff azzurro. Ora Big Rom farà rientro in Belgio per completare la fase finale della riabilitazione, ma c’è finalmente una data all’orizzonte: la tempistica stimata per rivederlo in campo, abile e arruolabile, è di circa quindici giorni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku rientra fra 15 giorni, prima Napoli e poi Mondiale

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