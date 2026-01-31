Antonio Conte prepara il Napoli alla sfida contro la Fiorentina. Il tecnico ha parlato di rammarico e sfortuna, che hanno segnato le ultime settimane della squadra. Prima del fischio d’inizio, ha chiesto ai suoi di vincere per dimenticare i momenti difficili e rilanciarsi in campionato. Poi, ha commentato anche le condizioni di Lukaku, senza entrare troppo nei dettagli. La partita inizia alle 18:00, e il Napoli cerca una vittoria che possa ridare fiducia ai tifosi.

Vincere per dimenticare le difficoltà delle ultime settimane. Questo deve essere il monito del Napoli di Antonio Conte per la sfida delle 18:00 contro la Fiorentina. Dopo Buongiorno, proprio il tecnico dei partenopei si è presentato ai microfoni di DAZN per parlare della partita ma anche delle scorse uscite poco entusiasmanti. Napoli-Fiorentina, Conte a DAZN: “Sfortunati finora. Lukaku? Sta recuperando”. Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Fiorentina. Le sue parole. Conte ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Fiorentina. Partita contro il Chelsea. “Abbiamo valutato la gara, che secondo me è stata molto positiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina, Conte prima del match: “Rammarico e sfortuna” poi parla di Lukaku

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in Champions League.

Al Maradona si respira aria di sfida.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Malfitano: Conte non si chiami fuori, anche lui responsabile del momento del Napoli; Napoli, il marchio Conte sulla Champions; Fiorentina-Como 1-3, Fabregas vince anche in Coppa Italia: ai quarti sfiderà il Napoli di Conte.

Napoli-Fiorentina, Conte: «Lukaku? Ha giocato solo 19 minuti. Speriamo di recuperare qualcuno»«Chelsea? Ho voluto valutare con loro la gara, che è stata positiva. Lo sforzo prodotto con il Chelsea non è stato premiato. Ci sono rammarico e delusione ... ilmattino.it

Napoli-Fiorentina live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e VanoliL'ottima prestazione fatta contro il Chelsea non è servita al Napoli per andare ai playoff e viene dunque eliminato dalla Champions League 2025-26. La testa ritorna al ... ilmattino.it

. @SerieA Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com

FOTO SHOW NM - Napoli-Fiorentina, ecco il nostro focus da bordocampo - facebook.com facebook