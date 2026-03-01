Lukaku torna al gol dopo 281 giorni | Prima di arrivare a Napoli ero morto

Romelu Lukaku ha segnato un gol decisivo al 96° minuto nel match tra Verona e Napoli, conclusosi con un risultato di 1-2. Questo gol ha rappresentato il suo ritorno in rete dopo 281 giorni e ha avuto un valore speciale per lui, che ha dichiarato di sentirsi come se fosse morto prima di arrivare a Napoli. La partita ha segnato una svolta importante nella sua carriera.

RINASCITA E LACRIME. Il gol decisivo siglato al 96° minuto in Verona-Napoli (1-2) non ha solo salvato la corsa Champions della squadra di Conte, ma ha segnato la rinascita umana e sportiva di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è tornato a segnare in Serie A dopo 281 giorni (dal gol Scudetto contro il Cagliari del 23 maggio 2025). Nell’intervista post-partita, l’attaccante è scoppiato in lacrime, dedicando la rete al padre Roger, scomparso a settembre, e pronunciando una frase diventata virale: “Prima di arrivare a Napoli ero morto”. Un calvario iniziato ad agosto con la grave lesione al retto femorale. Intanto, esplode la ricerca sul Fantacalcio: la sua quotazione, crollata da 77 a 10 crediti durante l’infortunio, è ora il pezzo pregiato del mercato di riparazione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Leggi anche: Napoli, Lukaku a DAZN commuove dopo il Verona: «Perdere mio padre è stato pesante. Prima di arrivare qui ero morto»

Lukaku si commuove a fine partite: "Sono stati mesi difficili. Prima di arrivare al Napoli ero morto"La vittoria del Napoli sul campo del Verona porta la firma in calce di Romelu Lukaku.

