Il calciatore belga è arrivato a Castel Volturno per una riunione con i dirigenti della società e l’allenatore. L’incontro si è svolto nella giornata di oggi e ha coinvolto il centravanti, che recentemente è stato al centro di voci di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata resa nota riguardo ai temi discussi o alle decisioni prese durante l’incontro.

di Angelo Ciarletta Lukaku Napoli, il calciatore belga a Castel Volturno per una riunione con la società e con Antonio Conte. Ecco che cosa è successo. Nelle scorse ore, un summit fondamentale ha scosso l’ambiente partenopeo per ritrovare la totale sintonia in un momento cruciale. Romelu Lukaku si è recato personalmente a Castel Volturno con il suo procuratore Federico Pastorello. L’obiettivo era un confronto diretto per spegnere le polemiche e ricompattare l’ambiente dopo le recenti incomprensioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’incontro è stato una riunione operativa per riallineare le posizioni tra il belga e i vertici societari.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lukaku Napoli, il centravanti a Castel Volturno per una riunione con la società. Che cosa è successo

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