Napoli è scontro totale con Lukaku | disertato l’allenamento a Castel Volturno

A Napoli si registra una tensione tra la società e l'attaccante belga, che non si è presentato alle due sessioni di allenamento programmate a Castel Volturno. La situazione si è aggravata dopo che il giocatore aveva già lasciato il ritiro della nazionale, non rispettando l'accordo di rientro con il club. La dirigenza azzurra ha reagito con sdegno alla sua assenza.

Caos totale in casa Napoli: è rottura gelida tra il club e Romelu Lukaku. L’attaccante belga, il cui rientro a Castel Volturno era ufficialmente concordato dopo l’abbandono del ritiro della nazionale, ha disertato la doppia seduta di allenamento odierna scatenando la furia della dirigenza azzurra. Nonostante la nota congiunta tra Napoli e Federcalcio belga che annunciava il ritorno anticipato di Big Rom per ottimizzare la condizione fisica in ottica Scudetto, il calciatore è rimasto a Bruxelles. Una scelta unilaterale che apre un caso diplomatico e tecnico senza precedenti proprio alla vigilia della volata finale di campionato. Il “mal di... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Lukaku atteso a Castel Volturno resta in Belgio, malumore del NapoliTempo di lettura: < 1 minutoRomelu Lukaku era atteso a Castel Volturno per allenarsi con il Napoli, ma invece è rimasto in Belgio.

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