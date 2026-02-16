Nella kermesse di Cannizzaro la montagna partorisce il topolino il centrosinistra smonta i 10 passi di FI

Durante l'evento di Cannizzaro, il centrosinistra ha smontato uno dopo l’altro i dieci obiettivi di Forza Italia, presentati sabato scorso a Palazzo Campanella. La maggioranza comunale ha commentato ogni punto del programma, evidenziando le incoerenze e le carenze pratiche. Sul palco, i rappresentanti di Forza Italia avevano mostrato le loro proposte per la città di Reggio, ma la controreplica degli avversari ha messo in discussione ogni promessa.

I rappresentanti della maggioranza comunale commentano il programma presentato dal segretario regionale azzurro, "combinato disposto di progetti già realizzati o programmati dal centrosinistra" La maggioranza comunale demolisce punto per punto le grafiche proiettate sabato scorso a Palazzo Campanella nel programma elettorale dei 10 passi di Forza Italia per la città di Reggio. “Cosa ne rimane delle urla di Cannizzaro in piazza Duomo dove lui stesso si autocandidava a sindaco di Reggio Calabria offrendo la propria disponibilità a scendere in campo personalmente?Cosa ne è stato dei comunicati di giubilo di varie sigle che affermavano il proprio consenso alla sua candidatura? La verità è che se di un progetto politico si trattava, è evidente che questo sia naufragato ancor prima di uscire in mare”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Allegri multato di 10mila euro (la montagna ha partorito il topolino) Topolino – Sul numero 3655 del magazine debutta la versione a fumetti di Alberto Angela nella storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe” Sul numero 3655 di Topolino, in edicola dal 10 dicembre, debutta la versione a fumetti di Alberto Angela con la storia “Topolino e l’enigma di Topokli Tepe”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Reggio Calabria, la maggioranza: kermesse di Cannizzaro è un chiaro segnale di debolezzaLa Sinistra reggina, come prevedibile, e quel che resta della maggioranza spaccata in mille rivoli, ha commento il programma presentato da Forza Italia e da Cannizzaro. Cosa ne rimane delle urla di C ... strettoweb.com Reggio, la maggioranza comunale: Kermesse di Cannizzaro segnale di debolezza. E’ stata una carnevalataDemolite punto per punto le grafiche proiettate sabato mattina a Palazzo Campanella: Davvero la destra reggina vuole farsi guidare dall'intelligenza artificiale? ... citynow.it Nel 1986 il Festival di Sanremo segna una svolta storica: per la prima volta nella storia della kermesse la conduzione è affidata a una donna, Loretta Goggi, che sale sul palco dell’Ariston come prima presentatrice femminile, aprendo la strada a una nuova - facebook.com facebook