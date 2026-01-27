Maltempo e fondi per la Calabria Falcomatà | In Consiglio dei ministri la montagna ha partorito il topolino

La recente decisione del Consiglio dei ministri riguardo ai fondi per la Calabria ha suscitato molte critiche. Con soli 33 milioni di euro stanziati, ben lontani dai danni stimati in centinaia di milioni, si evidenzia una risposta insufficiente alle esigenze della regione in seguito al maltempo. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi più adeguati per affrontare le criticità locali.

“Sugli stanziamenti del Consiglio dei ministri, che hanno previsto un fondo di appena 33 milioni di euro per l'intera Calabria, a fronte di stime di danni per centinaia di milioni di euro, è evidente che siamo di fronte alla classica montagna che ha partorito il topolino”.Lo ha affermato a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, zone colpite dal recente maltempo.

Argomenti discussi: Maltempo, il Cdm destina i fondi: dichiarata l'emergenza nazionale, stanziati 100 milioni; Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza. Schifani: Stanziati i primi 70 milioni per le urgenze; Maltempo, Santoianni (AIC): Governo e Regioni chiedano fondi UE per ristori e rafforzino prevenzione e cultura assicurativa; I fondi per l'emergenza maltempo accendono la Finanziaria 2026: Ristori subito o barricate.

Maltempo, la stilettata di Tridico: Fondi insufficienti per il Sud, serve il sostegno dell’EuropaL’europarlamentare critica gli stanziamenti del governo dopo il ciclone Harry e chiede l’attivazione del Fondo europeo per le catastrofi ... calabria.gazzettadelsud.it

Il governo ha dichiarato l’emergenza per il maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro di fondiIl Consiglio dei Ministri convocato lunedì ha dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Sicilia, Sardegna e Calabria, e ha stanziato 100 milioni di euro per la riparazione ... ilpost.it

L'intervento in Consiglio regionale sui fondi stanziati dal Governo per contrastare l'emergenza maltempo: "Sarebbe stato bello vedere qui anche la Premier" - facebook.com facebook

Cannizzaro e il Ministro Musumeci a Reggio Calabria: stanziati i primi fondi per i danni del maltempo. Le parole del deputato reggino x.com