Lukaku il Napoli valuta anche l’esclusione dalla rosa

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli rimane incerto mentre la società valuta diverse opzioni, compresa la possibilità di escluderlo dalla rosa. La situazione contrattuale e le recenti decisioni interne stanno influenzando le scelte relative al giocatore, che continua a essere al centro delle attenzioni nel corso delle ultime settimane di campionato. La situazione resta in evoluzione e non sono stati ancora definiti eventuali sviluppi ufficiali.

Il caso Romelu Lukaku resta aperto e continua a pesare dentro il finale di stagione del Napoli. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il rapporto tra l’attaccante belga e il club azzurro sarebbe arrivato a un punto molto delicato, al punto da spingere la società verso una linea di forte rigidità. Il Napoli, infatti, avrebbe già fatto capire di non voler abbassare il livello della risposta. Sul tavolo ci sarebbe una sanzione disciplinare, ma non solo. Tra le ipotesi valutate ci sarebbe anche quella di lasciare Lukaku fuori dalla rosa fino alla conclusione della stagione. La scelta del club andrebbe letta dentro una logica precisa. La società vuole difendere le regole interne e l’equilibrio dello spogliatoio, considerati aspetti centrali nella gestione di Antonio Conte.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Napoli-Lukaku, il Club commenta la situazione

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