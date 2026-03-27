Il caso Romelu Lukaku ha generato tensioni in casa Napoli, con la società che avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di escludere l’attaccante dalla rosa. La situazione si è verificata in un momento di discussioni interne al club, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici sulle motivazioni o sulle tempistiche delle decisioni.

Il caso Romelu Lukaku ha aperto ore molto tese in casa Napoli. La scelta dell’attaccante di restare in Belgio durante la sosta, invece di rientrare in Italia per proseguire il lavoro con il club, ha costretto società e staff a valutare diverse strade. A ricostruire il clima di queste ore è La Gazzetta dello Sport, che racconta come il rapporto tra il centravanti, Antonio Conte e il club si sia improvvisamente irrigidito. Sul tavolo, secondo il quotidiano, non ci sarebbe stata soltanto l’ipotesi di una multa. Per qualche ora sarebbe stata presa in considerazione anche una misura molto più dura. La rosea descrive così il quadro emerso dopo la... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, il Napoli ha pensato anche all’esclusione dalla rosa

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