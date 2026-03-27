Il calciatore belga, attualmente ad Anversa, si sta allenando lontano dal gruppo del club partenopeo, che ha richiesto il suo rientro urgente a Castel Volturno. La situazione ha generato tensioni tra le parti e potrebbe portare a sanzioni come multe o esclusione dalla rosa. La decisione finale dipende dalle prossime ore, momento in cui si definiranno i passi ufficiali del club.

L’attaccante belga si allena ancora ad Anversa dopo aver rinunciato agli impegni con la Nazionale: il Calcio Napoli chiede il rientro immediato a Castel Volturno. Si complica il rapporto tra il Calcio Napoli e Romelu Lukaku. L’attaccante belga, che nei giorni scorsi aveva deciso di non partecipare alle amichevoli della Nazionale contro Stati Uniti e Messico per concentrarsi sul recupero fisico in vista della fase finale della stagione e del prossimo Mondiale estivo, non è ancora rientrato in Italia. Dopo l’intesa con il Belgio per permettere al giocatore di tornare a Castel Volturno e proseguire la riatletizzazione con lo staff azzurro, Lukaku ha scelto invece di restare ad Anversa, continuando il lavoro individuale nello stesso centro utilizzato durante il recupero dall’infortunio subito ad agosto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, tensione sul rientro di Lukaku: rischio multa e possibile esclusione dalla rosa

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