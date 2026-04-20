Lukaku fuori rosa? Non pare confronto sereno col Napoli

Oggi a Castel Volturno, Romelu Lukaku è stato visto in campo durante un incontro con lo staff del Napoli, smentendo le voci di una sua esclusione dalla rosa. La sua presenza si è verificata in un momento di grande attenzione, dato il difficile momento degli azzurri, già segnato da numerose assenze e dall’infortunio che ha colpito un altro giocatore chiave. La visita del calciatore ha attirato l’interesse dei presenti, senza che siano stati riscontrati segnali di tensione o conflitto.

La notizia di giornata arriva da Sky Sport e ha i contorni del vertice diplomatico. In un Napoli già falcidiato dalle assenze e alle prese con la pesantissima grana legata al suo infortunio, Romelu Lukaku ha fatto oggi la sua comparsa a Castel Volturno. L’attaccante si è presentato al centro sportivo scortato dal suo agente, Federico Pastorello, per un faccia a faccia diretto con il club, alla presenza del direttore sportivo e, presumibilmente, di Antonio Conte. Non si è trattato di una semplice visita medica, ma di un incontro necessario per appianare le frizioni emerse nelle ultime settimane. Il summit viene descritto come positivo e costruttivo: Lukaku ha avuto modo di spiegare le proprie ragioni, in un confronto in cui le parti hanno analizzato e chiarito serenamente i passaggi che hanno portato all’attuale situazione di stallo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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LUKAKU NAPOLI È ROTTURA TOTALE IL BELGA PRONTO A LASCIARE NAPOLI DOPO IL MONDIALE

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