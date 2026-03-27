Caso Lukaku ultimatum del Napoli | Fuori rosa

Il Napoli ha comunicato che Lukaku sarà escluso dalla rosa e considerato fuori dal progetto della squadra. La decisione arriva dopo le tensioni tra il calciatore e la società, che ha espresso la propria insoddisfazione in modo deciso. La situazione rimane ancora irrisolta, con il club che ha confermato l’ultimatum senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse.

Il caso Lukaku resta più aperto che mai. Il Napoli è su tutte le furie, visto che il belga continua a non presentarsi a Castel Volturno nonostante l’indisponibilità per gli impegni della sua Nazionale. Lukaku ha deciso di svolgere individualmente la preparazione durante questi giorni di sosta, senza il consenso del Napoli, il quale l’altro giorno aveva specificato che il classe ’93 di Anversa sarebbe rientrato in città “per ottimizzare la propria condizione fisica”. Cosa che, per l’appunto, non è ancora avvenuta. Secondo ‘Sky Sport’, il club di De Laurentiis gli ha lanciato un vero e proprio ultimatum: se non si presenta a Castel Volturno entro la giornata di martedì, verrà messo fuori rosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caso Lukaku, ultimatum del Napoli: “Fuori rosa” Articoli correlati Lukaku, il Napoli fa sul serio: ultimatum al calciatore. Potrebbe esser messo fuori rosaUn vero e proprio fulmine al ciel sereno scuote l’ambiente partenopeo: il caso Romelu Lukaku è esploso con violenza tra le mura di Castel Volturno. Lukaku sarà messo fuori rosa se non rientra a Napoli: il club azzurro dà un ultimatum al belgaIl Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Romelu Lukaku nel caso in cui non si dovesse presentare a Castel Volturno entro martedì. Gol Salto Romelu Lukaku Pastikan Kemenangan Napoli 1-2 dari Verona #seriea Tutto quello che riguarda Caso Lukaku Argomenti discussi: Lukaku-Napoli, scoppia il caso sul rientro. Sky – Lukaku, ultimatum del Napoli. Multa e rischia di essere messo fuori rosaLukaku non era rientrato a Napoli per recuperare atleticamente dal suo infortunio a Bruxelles, ma la società gli intima di rientrare ... fcinter1908.it Lukaku, si è inasprita la posizione del Napoli, la tensione sta crescendo (Sky)Ugolini: Il club ha detto no alla richiesta di Lukaku allenarsi in Belgio. Se non torna per martedì, sarà messo fuori rosa ... ilnapolista.it