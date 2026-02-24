Napoli Conte tiene alta l’attenzione | accadrà domani a Castel Volturno

Il Napoli, dopo aver perso contro l’Atalanta, organizza un allenamento congiunto a Castel Volturno per prepararsi alla sfida contro il Verona. Antonio Conte ha deciso di tenere questa sessione per mantenere la squadra in forma e migliorare la coordinazione tra i giocatori. L’allenamento si svolgerà domani e coinvolgerà anche alcuni giovani promettenti del settore giovanile. La squadra si prepara con attenzione per la prossima partita.

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l' Atalanta, dovrà programmare la gara contro il Verona. Per tenere allenati gli azzurri senza doppio impegno, Conte ha scelto di tenere un altro allenamento congiunto a Castel Volturno nella giornata di domani. L'avversaria di questa volta sarà il Giugliano. Napoli, domani l'allenamento congiunto contro il Giugliano. A comunicare questo allenamento congiunto è stato proprio il Giugliano sui suoi profili social. Come avvenuto in altri casi, questa sarà un'occasione per Antonio Conte per aumentare i minuti nelle gambe di alcuni calciatori non al meglio (come Gilmour e Lukaku ) e magari anche testare il ritorno di alcuni azzurri dai loro stop.