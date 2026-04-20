Luigi Sepiacci condannato a 4 anni per abusi su una studentessa di belle arti

Un uomo, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore di un’Accademia di belle arti, è stato condannato a quattro anni di carcere per violenza sessuale su una studentessa. La decisione arriva al termine di un procedimento giudiziario in cui sono stati raccolti elementi a sostegno dell’accusa. La sentenza è definitiva e riguarda un episodio avvenuto durante il periodo in cui l’uomo ricopriva il suo incarico.

Luigi Sepiacci, già direttore dell'Accademia di belle arti "Lorenzo da Viterbo", condannato per violenza sessuale a 4 anni di reclusione. Per gli stessi anni è stato sospeso anche dall'esercizio della professione di docente. L'imputato ha rifiutato di poter optare per la pena sostitutiva della.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Abusi sessuali su 7 alunne in una scuola elementare di Milano, maestro di musica condannato a 11 anni di carcereIl gup di Milano ha condannato a 11 anni di reclusione un maestro di musica per violenza sessuale aggravata ai danni di 7 alunne di una scuola... Trovato a baciare una studentessa di 16 anni: professore assolto dall’accusa di abusi sessualiUn prof di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa a scuola e condannato in primo grado per atti sessuali con minore, è stato assolto in...