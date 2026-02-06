Abusi sessuali su 7 alunne in una scuola elementare di Milano maestro di musica condannato a 11 anni di carcere

Il gup di Milano ha condannato a 11 anni di carcere un maestro di musica accusato di aver abusato sessualmente di sette bambine di meno di 10 anni in una scuola elementare della città. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata. Le vittime, tutte alunne di quell’istituto, hanno raccontato di abusi che duravano da tempo. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze raccolte dai carabinieri.

Il gup di Milano ha condannato a 11 anni di reclusione un maestro di musica per violenza sessuale aggravata ai danni di 7 alunne di una scuola elementare di Milano, tutte di età inferiore ai 10 anni. La pm aveva chiesto 10 anni e 4 mesi.

