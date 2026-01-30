Trovato a baciare una studentessa di 16 anni | professore assolto dall'accusa di abusi sessuali

Un professore di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa di 16 anni, è stato assolto in appello. Dopo la condanna in primo grado per atti sessuali con minore, i giudici hanno deciso che non ci sono prove sufficienti per confermare l’accusa. La vicenda ha fatto molto discutere in città, ma ora il docente può tornare a lavorare.

Un prof di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa a scuola e condannato in primo grado per atti sessuali con minore, è stato assolto in Appello: per i giudici, non ha commesso il fatto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Liceo Scuola Abusi sessuali su studentesse disabili di Livorno: professore condannato a 9 anni e mezzo. Sospeso dall’insegnamento Un insegnante di Livorno è stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione per aver abusato sessualmente di due studentesse disabili. “Assolto”. Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola: sentenza shock La Corte d’Appello di Milano ha deciso di assolvere un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Liceo Scuola Argomenti discussi: La dea bendata torna a baciare il Piceno: vinti 36mila euro col Lotto a Monteprandone; Roma, la città dove si gira armati: machete, tirapugni, martelli, mazze e coltelli, sequestrate 420 armi bianche. 217 denunciati (VIDEO). "Baciarsi fa bene alla salute Baciare è l'essenza del romanticismo, il punto di partenza della passione. Sembra che il bacio derivi dall'antica pratica delle madri di passare piccoli bocconi ai figli durante lo svezzamento, già ai tempi degli uomini delle caverne. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.