Trovato a baciare una studentessa di 16 anni | professore assolto dall'accusa di abusi sessuali

Un professore di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa di 16 anni, è stato assolto in appello. Dopo la condanna in primo grado per atti sessuali con minore, i giudici hanno deciso che non ci sono prove sufficienti per confermare l’accusa. La vicenda ha fatto molto discutere in città, ma ora il docente può tornare a lavorare.

Un prof di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa a scuola e condannato in primo grado per atti sessuali con minore, è stato assolto in Appello: per i giudici, non ha commesso il fatto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Assolto”. Prof beccato a baciare studentessa 16enne a scuola: sentenza shock

La Corte d’Appello di Milano ha deciso di assolvere un ex professore di 65 anni di Lissone, in provincia di Monza.

