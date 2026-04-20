Lufthansa ridurrà la flotta a partire dalla prossima settimana | è per contrastare il caro benzina

A partire dalla prossima settimana, Lufthansa ridurrà il numero di aerei in servizio per far fronte ai costi crescenti del carburante, causati dal conflitto in Iran. La compagnia aerea ha annunciato che alcune delle sue unità verranno messe a terra temporaneamente per gestire questa situazione, che ha portato a un aumento delle spese operative. La decisione riguarda una parte significativa della flotta e si inserisce in un piano di adattamento alle nuove condizioni di mercato.

Lufthansa sta provando a gestire i problemi provocati dalla guerra in Iran e dal conseguente caro carburante: a partire dalla prossima settimana lascerà a terra molti dei suoi aerei.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lufthansa B747-8 Francoforte - Los Angeles in economy!

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